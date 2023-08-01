وزير النقل العراقى يعلن دخول طائرتين جديدتين لأسطول الخطوط الجوية للبلاد

بغداد (أ ش أ)

أعلن وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوى، اليوم الثلاثاء، دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.



وقال السعداوى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "طائرتين من طراز B737-8 MAX انطلقتا من مطار "باين فيلد في إيفيرت" واشنطن شمال مدينة "سياتل" في الولايات المتحدة الأمريكية صوب مطار /كافلافيك/ في آيسلندا لأجل استراحة الطاقم وإعادة التزود بالوقود".



وأضاف أن "الطائرتين ستنطلقان بعد ذلك غدا الأربعاء صوب مطار بغداد الدولي للانضمام رسمياً إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية".

