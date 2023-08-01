اليوم السابع
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أكرم القصاص

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وزير النقل العراقى يعلن دخول طائرتين جديدتين لأسطول الخطوط الجوية للبلاد

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:27 م
وزير النقل العراقى يعلن دخول طائرتين جديدتين لأسطول الخطوط الجوية للبلاد مطار بغداد الدولى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلن وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوى، اليوم الثلاثاء، دخول طائرتين جديدتين إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.
 

وقال السعداوى - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "طائرتين من طراز B737-8 MAX انطلقتا من مطار "باين فيلد في إيفيرت" واشنطن شمال مدينة "سياتل" في الولايات المتحدة الأمريكية صوب مطار /كافلافيك/ في آيسلندا لأجل استراحة الطاقم وإعادة التزود بالوقود".
 

وأضاف أن "الطائرتين ستنطلقان بعد ذلك غدا الأربعاء صوب مطار بغداد الدولي للانضمام رسمياً إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية".
 


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