وزير الاتصالات ناعيا حفيدة هاني محمود..ألم عميق يصعب تجسيده في كلمات

كتبت هبة السيد

نعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفيدة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء، التي وافتها المنية مساء اليوم.

وكتب "طلعت" عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك:" ببالغ الحزن والأسى.. وبقلوب يملؤها التسليم والرضا بقضاء الله تعالى وقدره أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة للأخ والصديق العزيز معالى الوزير المهندس هانى محمود فى مصابه الجلل لوفاة حفيدته الغالية فريدة والتى رحلت عن عالمنا فى عمر الزهور تاركة في نفوسنا جميعا غصة وألم عميق يصعب تجسيده في كلمات.. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحم الفقيدة الغالية ويرزقها الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتعرض المهندس هاني محمود والذي شغل منصب وزير التنمية الإدارية، لحادث إليم مع حفيدته على طريق الساحل الشمالي في 19 من يوليو الماضي.

ونعي هاني محمود حفيدته فريدة على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا:" البقاء لله نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتي وقُرة عيني فريدة أحمد عثمان.

ويتقدم اليوم السابع بخالص العزاء لهاني محمود في وفاة حفيدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.