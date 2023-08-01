وزير الإسكان: تنفيذ أعمال تشطيب واجهات عمارات "سكن كل المصريين" بالعبور الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات للعمارات بمشروع المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " نموذج الـ90 مترا للوحدة بالحي الـ15-16 بمدينة العبور الجديدة، والذي يضم 638 عمارة بإجمالى 15312 وحدة سكنية بالمشروع، وكذا استكمال الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لسير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، حيث شدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين في أسرع وقت، وطبقاً للمواصفات والتصميمات المعتمدة في هذا الشأن، حتى يتسنى الالتزام بتسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيق الاستفادة من المشروع، بجانب ضرورة الاهتمام بأعمال البنية الأساسية والمرافق بالمدينة، من مشروعات مياه شرب وصرف صحى، وطرق وكهرباء، واتصالات، وخلافه.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ استكمال تنفيذ الأعمال بطريق R3 بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وذلك في إطار ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة واستكمالا لخطة تقنين الأوضاع، وفي ضوء المتابعة الدورية ودفع أعمال ترفيق مناطق جمعيات الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة.

وبشأن أعمال البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، بالحى الـ15-16، أوضح المهندس أحمد علي، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحى وصرف مياه الأمطار بالحى الـ15- 16 بالمدينة.

وكان المهندس أحمد على، قد تابع أعمال المرافق لمشروع بيت الوطن ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة العبور الجديدة بإجمالى 460 قطعة، حيث وجه بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن إدارة الكهرباء بالجهاز بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قد انتهت من تركيب موزع الكهرباء لتغذية قطع أراضى بيت الوطن بمنطقة الـ2600 فدان، وذلك استعداداً لإطلاق التيار الكهربائى لقطع الأراضى التى تم تنفيذ أعمال البناء بها.

وأكد المهندس أحمد علي، ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق مع التأكيد على استمرار تكثيف المعدلات اللازمة للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.