وزارة العمل: عودة 740 ألف جنيه مستحقات لورثة 5 عمال مصريين بالسعودية

تلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح "المكتب" فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بـ"المملكة"، بلغت 89 ألفًا و737 ريال سعودى، بما يعادل 740 ألفًا و330 جنيها مصريا تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وإرسال جميع المستحقات على حساب المُستحقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية فى المملكة والعمل على الحصول على مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقًا للقوانين، تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال: وليد.ط.ت.ط، ومحمود.ا.م.ا، وياسر.ع.م.ع، وعماد.خ.ع، وطواب.م.ع، والتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، وإخطارهم لإستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة..

وأفاد الملحق العمالى أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894،وإرسال الشكاوى والاستفسارات.