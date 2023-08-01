واشنطن بوست: روسيا تكثف هجماتها على مدن بأوكرانيا بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب

أ.ش.أ

أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الهجوم الروسي الذي استهدف أمس الإثنين مدينتي خيرسون وكريفي ريه في أوكرانيا تسبب في مقتل عشرة أشخاص وإصابة ما يربو على 100 آخرين والذي يأتي في إطار الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية التي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي .

وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته كل من جينيفر هاسان وليريك ميريام، أن روسيا شنت هجماتها الجوية في وقت يعقد فيها وزيرا خارجية أوكرانيا وكرواتيا اجتماعا في العاصمة كييف للتوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الموانئ الكرواتية لتصدير الحبوب الأوكرانية كبديل للموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، مضيفا أن الجانب الروسي قام باستخدام صواريخ باليستية من طراز "إسكندر" في هجومه أمس على المدينتين .

ويسلط المقال الضوء على تصريحات وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا التي يقول فيها أن المباحثات مع الجانب الكرواتي تأتي بعد فشل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود مع الجانب الروسي، موضحا أن أوكرانيا وكرواتيا سوف تعملان سويا في الوقت الراهن لإقامة ممرات للوصول إلى الموانئ الأوكرانية المطلة على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي على الرغم أنه لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ ذلك الاتفاق.

ويلفت المقال في هذا السياق إلى مناشدة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان روسيا خلال صلوات أول أمس الأحد لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود والذي انسحبت منه موسكو مؤخرا رافضة بذلك تقديم ضمانات أمنية للسفن المحملة بالصادرات الزراعية الأوكرانية.

ويشير المقال في هذا السياق إلى تحذيرات المحللين من أن أسعار الغذاء على مستوى العالم سوف تشهد ارتفاعا جنونيا في أعقاب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية للعديد من المناطق في العالم.

ويتطرق المقال إلى مساعي أوكرانيا لتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة القوات الروسية حيث يشير إلى تصريحات أندريه يارماك مستشار الرئيس الأوكراني التي يقول فيها أن كييف تسعى في الوقت الحالي لعقد مباحثات مع واشنطن خلال الأسبوع الجاري بشأن إجراءات أمنية طويلة المدى على ضوء اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا مع قادة الدول الصناعية السبع.

ويوضح المستشار الرئاسي الأوكراني أن المباحثات مع واشنطن سوف تتم على ثلاث مراحل على أن تختتم بلقاء يجمع رئيسي البلدين، معربا عن رغبة بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي على الرغم من اعترافه أن تلك الخطوة لن تتم قبل أن تضع الحرب أوزارها.