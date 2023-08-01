اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف أنواع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 12:49 م
هيئة الدواء تكشف أنواع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن أنواع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية 
وقالت هيئة الدواء : الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:​
1-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​
2-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
3-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
4-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
5-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​
6-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية



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