هيئة الدواء تكشف أنواع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أنواع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
وقالت هيئة الدواء : الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:
1-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
2-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
3-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
4-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
5-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
6-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.
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