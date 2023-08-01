هيئة الدواء تكشف أنواع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أنواع الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

وقالت هيئة الدواء : الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:​

1-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

2-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

3-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

4-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

5-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

6-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.