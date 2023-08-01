هل نشهد موجات شديدة الحرارة فى أغسطس؟ الأرصاد تكشف توقعاتها بالفيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، موضحا أنه يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى التحسن الطفيف فى الأحوال الجوية الذى بدأ هذا الأسبوع خاصة مع بداية شهر أغسطس.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شهر أغسطس معروف بارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير الذى يزيد من الإحساس بارتفاعات درجات الحرارة، لافتا إلى أن نسب الرطوبة تزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3: 4 درجات مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى بين 35 و 36 حتى نهاية الأسبوع ، ولكن مع بدايات الأسبوع المقبل متوقع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمعدل من درجة إلى درجتين على أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

وحول إمكانية حدوث موجات شديدة الحرارة فى أغسطس، رد القياتى، موضحا أنه وفقا للبيانات المناخية للمحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

وتابع: يساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة و فى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وقال: من المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين 34 إلى 37 درجة مئوية ، وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو 2023.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة.