هبوط مؤشرات البورصة بأولى جلسات أغسطس باستثناء "إيجى إكس 70"

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.187 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7332 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.
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