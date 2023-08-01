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هبوط مؤشرات البورصة بأولى جلسات أغسطس باستثناء "إيجى إكس 70"

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:48 م
هبوط مؤشرات البورصة بأولى جلسات أغسطس باستثناء "إيجى إكس 70" البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.187 تريليون جنيه.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7332 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

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