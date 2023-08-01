ننشر جدول مواعيد فصل الكهرباء عن المناطق والمواقع المختلفة بمحافظة أسوان

ينشر "اليوم السابع" جداول وتوقيتات فصل التيار الكهربائى عن المناطق والمواقع المختلفة بنطاق محافظة أسوان، وذلك بعد إعلان شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الدولة المصرية قادرة للتغلب على تجاوز كافة الأزمات، ومن بينها مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، والذى جاء فى ظل الارتفاع الشديد للغاية فى درجات الحرارة، وذلك يتحقق بعزيمة وإرادة صلبة من الوعى المستنير وروح الولاء والانتماء لأبناء الشعب المصرى لعبور هذه المرحلة.

وقال: نطمئنكم بأن منظومة تخفيف الأحمال لن تستمر طويلًا فهناك إجراءات مكثفة يتم تنفيذها بمتابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والتنمية المحلية حيث تم تحديد توقيتات انقطاع الكهرباء فى مختلف المناطق السكنية ونشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأشار إلى أنه وجه رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى اليومى لرصد أى مخالفات، ومراجعة أعمدة الإنارة لحظر تشغيلها فى الفترة الصباحية، مع الإعلان المسبق على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية والمحافظة عن أى أعمال صيانة يتم تنفيذها بالأعمدة لتعريف المواطنين بها، والتفتيش على منظومة المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن التى لا يمكن قطع التيار عنها فى المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الحيوية والسياحية.

وأضاف محافظ أسوان، أن ذلك يتكامل مع التزام المنشآت الرياضية بالقرارات الصادرة بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق الكامل للوحات الإعلانات، مع تشديد الرقابة على غلق المحال فى المواعيد التى تم تحديدها، وكذا قاعات المناسبات تكتفى بالإنارة داخل القاعة فقط، موضحًا بأن يتوازى مع ذلك أهمية الالتزام بمنظومة الإنارة الذكية، وأيضًا التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة بالمساجد والكنائس والمولات التجارية الكبرى.