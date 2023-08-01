اليوم السابع
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ننشر الحركة الداخلية لتنقلات الضباط بمديرية أمن البحر الأحمر

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:11 م
ننشر الحركة الداخلية لتنقلات الضباط بمديرية أمن البحر الأحمر اللواء محمد سلامة مدير أمن البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعتمد اللواء محى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن البحر الأحمر، والتى خلالها تم تجديد الثقة للعقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائى، والعقيد أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة.
 
كما شملت الحركة تجديد الثقة للعقيد جورج عادل رئيساً لمباحث المرور، والمقدم إسلام عبد الحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمى، رئيساً لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة.
 
وشملت الحركة تعيين العقيد أحمد السباعي، رئيساً لمباحث المرافق، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث لقسمين الغردقة، نقلًا من مديرية امن الغربية، وتجديد الثقة للرائد أحمد حوام رئيسا لمباحث رأس غارب.
 
وكذلك شملت الحركة تجديد الثقة للمقدم مصطفى عكاشه رئيسا لمباحث سفاجا، وكذلك تجديد الثقة للمقدم محمد بكرى مفتش مباحث سفاجا، وتعيين الرائد أحمد عبد التعاطى رئيسا لمباحث القصير، والرائد يحي الشعار لمباحث مرسى علم، والرائد محمد حمال الشلاتين وتجديد الثقة للرائد وليد قليعى بحلايب. 

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