نقيب المعلمين: التطوير البحثى بالجامعات المصرية وضعها ضمن التصنيفات الدولية

كتبت آية دعبس

شهد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الفعاليات الختامية للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت 2023" في دورته الـ13، والذى يُقام برعاية وزير التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية، لدعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم.

وأكد الزناتي أن التطوير العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعات المصرية خلال تلك الفترة ، جعلها تدخل فى العديد من التصنيفات الدولية المتقدمة ، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث في العالم.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن المعرض أتاح الفرصة للطلاب التواصل مع الجامعات المصرية والدولية، من أجل التعرف على البرامج الدراسية التى تتيحها الجامعات، لمساعدتهم في تحديد التخصص الذي يرغبون في دراسته، كما يتيح لهم التعرف على المنح الدراسية المختلفة.

وقام الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق بتكريم نقيب المعلمين وتقديم درع له ، لدوره الريادي في إثراء العملية التعليمية بمصر، كما شارك الحضور في تكريم بعض من مدراء المدارس الخاصة على مستوي الجمهورية، لدورهم التربوى الرائد، بحضور الدكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم الأسبق ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها الأسبق ، وعدد من رؤساء وقيادات الجامعات المصرية، العربية والدولية، وخبراء التعليم العالي من مصر والعالم، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات.

وشهد المعرض مشاركة مصرية ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، حيث استضاف الملتقى ممثلي أكثر من 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية كما يشارك أكثر من 20 جامعة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن.