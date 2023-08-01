ميناء دمياط بستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادرته 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27145 طنا تشمل : 10440 طن يوريا و 12967 طن كلينكر 1100 طن كسب صويا و 1038 طن سكر معبأ و 1600 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41712 طنا تشمل : 7000 طن خردة و728 طن خشب زان و 130 طن فواكه مشكلة و 757 طن صودا معبأ و 3892 طن ابلاكاش و 436 طن زجاج و 4212 طن ذرة و 2172 طن حديد و 14228 طن قمح و 2760 طن قمح مطحون و5397 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 616 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 310 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5234 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169475 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164851 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و أسيوط و امبابة ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، و عدد 1 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قام بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 616 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 632 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5378 شاحنة .