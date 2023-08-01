اليوم السابع
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ميناء دمياط بستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 02:27 م
ميناء دمياط بستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادرته 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
 
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27145 طنا تشمل : 10440 طن يوريا و 12967 طن كلينكر 1100 طن كسب صويا و 1038 طن سكر معبأ و 1600 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41712 طنا تشمل : 7000 طن خردة و728 طن خشب زان و 130 طن فواكه مشكلة و 757 طن صودا معبأ و 3892 طن ابلاكاش و 436 طن زجاج و 4212 طن ذرة  و 2172 طن حديد و 14228 طن قمح و 2760 طن قمح مطحون  و5397 طن بضائع متنوعة .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 616 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 310 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5234 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169475 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164851 طنًا.
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و أسيوط و امبابة ،  وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، و عدد 1 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قام بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 616 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 632 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5378 شاحنة .

 


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