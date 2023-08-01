وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، "نفذ نظام كييف الليلة الماضية محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق مسيرة على سفن نقل مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور بالجزء الجنوب الغربي للبحر الأسود".

كانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن سفن الدورية الروسية تمكنت أيضاً من تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمتها في البحر الأسود على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب ميناء سيفاستوبول.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية المئات من الجنود الأوكرانيين على عدة محاور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة: "نجحت وحدات تجمع قوات (الوسط) الروسية وضربات الطيران الحربي ونيران المدفعية في صد ثلاث هجمات للعدو على محور كراسني ليمان بمناطق بلدات رايجورودكا ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه تم القضاء على أكثر من 75 عسكريا أوكرانيا وتدمير ثلاث سيارات مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين ومدفعي هاوتزر ومدفع جفوزديكا"، منوها بإحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في هذا المحور من الجبهة.

وتابع البيان: "لقد استهدفت القوات الروسية وحدات الألوية الميكانيكية 21 و63 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعة خاركييف".

وذكرت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 220 عسكريا، بالإضافة لتدمير معدات عسكرية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرا إلى تصفية أكثر من 220 عسكريًا أوكرانيا على هذين المحورين وتدمير دبابتين و6 مركبات مشاة قتالية ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".

في المقابل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 499 طفلا وإصابة 1090 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم أول أغسطس، تأثر أكثر من 1589 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 499 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1090 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ483 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 117 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".