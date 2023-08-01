اليوم السابع
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أكرم القصاص

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مصرع 17 شخصار وإصابة 3 آخرين جراء سقوط رافعة فى موقع بناء بالهند

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:01 ص
مصرع 17 شخصار وإصابة 3 آخرين جراء سقوط رافعة فى موقع بناء بالهند سقوط رافعة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط رافعة فى موقع بناء بمنطقة "شابور" فى مدينة "ثين" بولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وأفادت الشرطة الهندية، وفقا لما أوردته قناة (إن دى تى فى) فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن الحادث وقع عندما سقطت الرافعة على مجموعة من العمال كانوا يشاركون فى بناء أحد الطرق السريعة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.

وأوضحت القناة أن أفراد الشرطة والإطفاء بالإضافة إلى خدمات الطوارئ الأخرى شاركت في عمليات الإنقاذ.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن تعازيه لعائلات الضحايا وأعلن عن تقديم تعويضات مالية لهم.


الهند

اخبار الهند

سقوط رافعه فى موقع بناء

الشرطه الهنديه



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