مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت وقوع حادثى سير بمركزى أبو المطامير ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفيات المركزية بوادى النطرون وأبو المطامير.