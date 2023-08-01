مصرع شاب بطلق خرطوش فى مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شخص فى قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية مصرعه بطلق خرطوش، أثناء مشاجرة مع آخرين.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر، بوقوع مشاجرة بقرية أبو زكرى، ما أدي لوفاة محمد محمد عبد القادر على 36 سنة من أبو ذكري بطلق خرطوش.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وكلا من "م م ع و ال ح ص" من نفس الناحية، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة وجاري القبض علي الجناة من قبل مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.