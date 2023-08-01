مشروعات حياة كريمة ترى النور في قرية أبو عوالى بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تعد مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى فى شتى المجالات من أهم المبادرات التى شهدتها القرى منذ سنوات طويلة ، حيث كانت القرى كانت تعانى من إهمال كبير فى شتى المجالات.

ويقول أشرف محمود ومقيم بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن مبادرة حياة كريمة حققت أحلام أهالى الريف البسطاء فى عيشه كريمة فى شتى المجالات ومن بين تلك المجالات الاهتمام بجودة مياة الشرب وتم البدء فى تنفيذها وسوف تخدم القرية والتى تبلغ مايقرب من 15 ألف نسمه بالإضافة إلى القرى المجاورة وهى قرية منشأة جريس ، جريس ، مؤنسة وبلغ نسبة التنفيذ فى المشروع حتى الآن مايقرب من 50 %.

ويؤكد أشرف أن تلك المبادرة سوف تساعد قرى الريف فى تحقيق أحلام كانت مستحيلة لهم سواء كانت فى مياة الشرب أو الغاز الطبيعى أو الاتصالات وغيرها من المشروعات الهامه.

ويضيف وليد السيد ومقيم بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إهتمت بقرى الريف فى شتى الخدمات ومن بين تلك الخدمات التوسع فى إنشاء مدارس لتقليل الكثافة الطلابية ، حيث تم الانتهاء من مدرسة جريزة أبو عوالى للتعليم الأساسى بنسبة 100% وتم تسليمها إلى هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى رفع كفأة المدرسة الابتدائية بالقرية وتجهيزها على أعلى مستوى ، وساعدت تلك الخدمة المهمة فى تقليل الكثافة العالية للطلاب فى الفصول لكى يستطيع الطالب أن يحصل على المعلومة فى جو مناسب .

وتضيف ولاء السيد ومقيمة بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن من أولى إهتمام المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف ، هو الصحة حيث تم الانتهاء من مشروع مركز طب الأسرة بنسبة 90% من المشروع وجارى تجهيز المبنى بأجهزه طبيه على أعلى مستوى وسوف يخدم تلك المشروع أهالى القرية ، حيث أن أقرب مستشفى عام تبعد عن القرية مايقرب من 15 كليو متر .

وتضيف السيد أن من بين تلك المشروعات الهامة التى كانت أحلام مستحيل تحقيقها هو مشروع الغاز الطبيعى وبالفعل تم تحقيقه حيث تم الانتهاء من مشروع الغاز الطبيعى بنسبة تنفيذ 95 %، ويعد تلك المشروع من أهم المشروعات التى تم تنفيذها ، حيث كانت تعانى القرىية قبل سابق فى فصل الشتاء من عجز فى إسطوانات الغاز ولكن مشروع الغاز الطبيعى أعاد الحياة لنا .

ويشير محمد محمود ومقيم بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن من بين الخدمات التى تمت بالقرية من خلال مبادرة حياة كريمة هو مشروع الصرف الصحى الذى تم الانتهاء منه بنسبة 95%، حيث تم الانتهاء من معظم الوصلات للمنازل ويتطبق تسليم محطة الرفع التى تم الانتهاء منها وتجربتها إلى هيئة الصرف الصحى لتشغيل المشروع ، والذى سوف يحل مشكلة القرية التى كانت تعانى من ارتفاع فى مستوى المياة الجوفية وهذا المشروع يعد من أهم مشاريع المبادرة الرئاسية .

ويضيف محمود سعيد ومقيم بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن مشروع خدمات الانترنت والاتصالات كان حلم كبير لنا وتم تحقيقه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتم تنفيذ المشروع وتركيبه فى جميع أنحاء القرية وتم الانتهاء من المشروع بنسبة96% ، ولم يتبقى سوى تشغيل المشروع فقط من قبل مسؤلى المصرية للاتصالات .

ويؤكد سعيد أن مشروع خدمة البريد بالقرية يعد هو الآخر من أهم المشاريع نظرا لكبار السن الذين يتقاضون معاشاتهم بالإضافة الحولات البريدية وغيرها من الخدمات وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 100%،وتم تسليم المشروع لهيئة البريد ويعمل الان بكامل طاقته .

ويشير أحمد رضا ومقيم بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن مشروع تبطين الترع بالقرية حيث تم تطبين الترع الموجوده بالقرية وساعد هذا المشروع على توفير الرى بشكل كبير طوال العام ،وحل مشكلة الرى بالنسبة للفلاح .



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



جانب من المشروعات (6)



جانب من المشروعات (7)



جانب من المشروعات (8)



جانب من المشروعات (9)