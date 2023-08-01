مشروعات "حياة كريمة" تتصدر أولويات شركات القابضة للتشييد والتعمير

كتب عبد الحليم سالم

‬تواصل شركات القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مختلف المحافظات ، حيث تمنحها الشركات الأولوية الأولى للتنفيذ ، بما يساهم فى توفير الخدمات لملايين المواطنيين .

وتعمل شركات القابضة للتشييد والتعمير في مئات المشروعات بأكثر من 20 مليار جنيه ، أغلبها مشروعات محطات مياه وصرف وشبكات ومرافق ، فى المرحلة الأولى، فيما بدأت الشركات فى العمل بالمرحلة الثانية بمتابعة من الدكتور أسامة الحسينى رئيس القابضة للتشييد .

وبحسب بيانات الشركات التابعة فإنه يتم تنفيذ مشروعات مرافق خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي وشق الطرق ،بالإضافة إلى مشروعات مباني ومشروعات محطات كهرباء ،ومحطات رفح ومحطات معالجة في اغلب المحافظات التي يتم العمل بها حيث بلغت نسبة إنجاز اغلب المشروعات 100‎%‎ من المشروعات الجاري تنفيذها.