مسيرات تستهدف موسكو وإغلاق مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية

أحمد علوى

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، كتب سوبيانين على تطبيق تيليجرام للتراسل "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات".

وأضاف "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا".

وقال سوبيانين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى قالت وكالة تاس إنه تم إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو مؤقتا، دون تقديم أي تفاصيل.