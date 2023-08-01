مسئول بـ"جلوبال تايمز" الصينية: السياحة فى مصر ضمن اهتمامات قرائنا

رسالة بكين - رباب فتحى

قال شان تشينج بايو، المدير العام لموقع "جلوبال تايمز" الصيني إن مصر والصين تتمتعان بعلاقات طيبة في مجالات عديدة كالتجارة والسياسة والثقافة وغيرها لاسيما بسبب ارتباطهما في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف في لقائه بوفد من الصحفيين المصريين والهيئة العامة الاستعلامات يزور الصين حاليا، أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد المزيد من التطور خاصة في ضوء الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق والتى تربط كل من القاهرة وبكين بشراكة استراتيجية تشمل الكثير من المجالات.

وأكد في رده على سؤال لـ"اليوم السابع" حول التغطية الإخبارية في موقع "جلوبال تايمز" حول مصر ، أن الصينيين يهتمون كثيرا بمعرفة المعلومات السياحية عن البلاد ، لذلك يتم متابعة المواقع والصحف المصرية وترجمة الاخبار منها، كما تتيح الصحيفة للمؤثرين على مواقع التواصل وغيرهم من الخبراء مشاركة تجربة زيارتهم السياحية إلى مصر.

وأوضح أن صحيفة "جلوبال تايمز" تشارك مع عدة مؤسسات صينية مثل الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة في تنظيم مسابقة فيديو قصير حول مبادرة الحزام والطريق بهدف إظهار مدى التقارب بين الصين وتلك البلدان. وبالفعل فتحت هذه المسابقة الباب في يونيو ومستمرة حتى الآن. وشارك العديد من المتسابقين من مصر.

وحول التعاون مع الإعلام المصري ، قال إن هذا يتم من خلال مكاتب الصحف الصينية في القاهرة ، مثل صحيفة الشعب الصينية. وأشار إلى التعاون مع المؤثرين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل دميانة تواضروس.

وعن موقع "جلوبال تايمز"، قال المدير العام إنه تم إطلاقه في 2007 ويغطي الموقع الكثير من الاخبار المحلية والعالمية ويتم إصداره ب5 لغات، لهذا يعد من بين أكثر المواقع التى يتم الاستشهاد بها من قبل وسائل الإعلام العالمية الأخرى. وأكد أن قراء الموقع والصحيفة يتجاوز 300 مليون شخص على مستوى العالم.

وتبادل الصحفيون من الجانبين الخبرات حول العمل الصحفي في البلدين، وناقشوا كيفية زيادة التعاون فيما بينهم.