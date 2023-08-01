مركز المناخ: بداية انكسار قوة الطاقة الشمسية المصاحبة للحرارة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك بداية تدريجية لانكسار قوة الطاقة الشمسية المصاحبة للحرارة "الصهد"، وذلك لبداية تحرك الشمس الظاهرية ناحية الجنوب بعيد عن مدار السرطان رغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة.

أضاف فهيم أنه بعد أسابيع وسوف تكون الأجواء مناسبة لبداية زراعة العروة الجديدة من " البنجر، الخرشوف، البطاطس النيلي، الفاصوليا البيضا " في الوجه القبلي وفي النصف الأخير من شهر أغسطس في الوجه البحري، " البسلة البدرية "، والثوم فى بني سويف والمنيا، ومشتل البصل المقور والسبعيني في قبلى.

أشار فهيم إلى أنه أقل من 7 اسابيع وينتهي الصيف فلكيا ورسمياً في مصر ، ويتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي مع توقع خريف صاخب مراوغ ما بين صيف متأخر وشتاء ممطر مبكر في أجواء ساخنة.