مدير أمن المنوفية يعتمد الحركة الداخلية لضباط المباحث.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن المنوفية.

وأسفرت الحركة عن استمرار المقدم محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز شبين الكوم، والمقدم أحمد عرفة رئيسا لمباحث شبين الكوم، المقدم مصطفي حسانين رئيسا لمباحث أشمون، والرائد أحمد كشك رئيسا لمباحث الباجور، الرائد محمد فرغلي رئيسا لمباحث بركة السبع، الرائد أحمد عبد القوي رىيسا لمباحث قويسنا، الرائد محمد جمال رئيسا لمباحث مركز منوف، الرائد عمرو سعد الله مباحث قسم منوف، الرائد محمد شكري رئيسا لمباحث تلا، المقدم كريم الضبع رئيسا لمباحث الشهداء.

كما أسفرت الحركة عن تولى المقدم ايمن رزق رئيسا لتنفيذ الأحكام، المقدم أحمد واصل مفتشا لمباحث تلا والشهداء، المقدم عمرو واصل رئيسا لمباحث قسم المعلومات الجنائية، المقدم آسر جلال لمباحث المخدرات، والمقدم محمد العشماوي للتحريات.