مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تبدأ ترشيد استهلاك الكهرباء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، ترشيدها استهلاك الكهرباء بالمواقع التعليمية والمدارس.

وتقرر اتخاذ اللازم نحو تطبيق نظام العمل من المنزل فهو يوم عمل رسمي من المنزل وذلك من يوم الأحد من كل اسبوع مع اتخاذ الإجراءات التي تتضمن انتظام العمل وسهوله التواصل مع العاملين واستعدادهم اذا اقتضت الحاجه للعمل ويسجل ذلك في السجل الحضور والانصراف فهو يوم عمل من المنزل بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتنظيم التواجد كافه مديري العموم وراسها الاقسام اللازمين الحفاظ على انتظام العمل، و التاكيد على فصل التيار الكهربائي في جميع المدارس وترشيد الاستخدام في الغرف الاداريه الى اقل قدر ممكن في الفتره الصباحيه وفصل التيار الكهربائي بصفه تامه عن كافه الغرف الفتره المسائية بالمدارس والدواوين، عدا غرف الأمن وغرف (lT)، والتي لها تعليمات تشغيل تخص كاميرات مراقبة أو أي شيء من هذا الشان، والقاعات المختصه التي تحتوي على اجهزه تكييف، وهناك ضروره ملحمه لتشغيلها يتم ضبط الحراره على 25 فقط.







