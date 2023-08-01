محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على 2000 أسرة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 6 أطنان على 6 آلاف أسرة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل المديرية، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون بالديوان، وصول الدفعة الثالثية للحوم الأضاحى البلدية.



نقل لحوم الأضاحي



وصول الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي