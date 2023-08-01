محافظ جنوب سيناء يدعو نظيره العماني لزيارة شرم الشيخ وعقد اتفاقية توأمة

جنوب سيناء - ياسر عامر

استقبل "مروان بن تركي ال سعيد" محافظ محافظة ظفار العمانية، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الثالث للسياحة والتراث المنعقد في الفترة من 31/7 الى 1/8/2023 بمدينه صلالة احدى محافظات محافظة ظفار بسلطنة عمان.

وتناول اللقاء عدة محاور أهمها تفعيل التعاون السياحي والثقافي والاستثماري بين مصر وعمان.

وقدم فوده شكره لمحافظ ظفار للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى العربى الهام، كما دعاه لزيارة مدينة شرم الشيخ لعقد اتفاقية تؤأمة بين مدينتي شرم الشيخ المصرية ومدينة صلالة العمانية، بغرض تفعيل أوجه التعاون وتبادل الزيارات والأنشطة المختلفة.

وفي نهاية اللقاء اهدى محافظ جنوب سيناء، درع المحافظة الى محافظ ظفار تقديرا لعلاقات الود والتعاون، تم تبادل الهدايا والصور التذكارية بين الجانبين.