محافظ جنوب سيناء يبحث عقد مؤتمر المجلس العالمي للتسامح والسلام بسانت كاترين

جنوب سيناء _ ياسر عامر

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العربى الثالث للسياحة والتراث المنعقد بمدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار بسلطنة عمان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان والدكتور احمد فولي عضو المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين من أجل عقد مؤتمر دولي للتسامح والسلام بمدينة سانت كاترين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ذلك يأتى في اطار الجولات المكوكية التي يقوم بها محافظ جنوب سيناء لبعض دول المنطقة من اجل تنشيط السياحة وتسويق المقاصد السياحية بالمحافظة.