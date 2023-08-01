محافظ الدقهلية: مراجعة الكتل السكنية لبدء تحديث البيانات والأحوزة العمرانية

اطلع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على مشروع تدقيق الحصر العمرانى لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكانية المقامة بمراكز (أجا وبنى عبيد والمطرية)، كمرحلة أولى ووجه بسرعة اعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح عبدالحليم رئيس إقليم الدلتا التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس مصطفى البخ إقليم الدلتا للتخطيط العمرانى، والمهندسة سماح المحمدى مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأشار "المحافظ" إلى أن تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية للقرى والعزب تأتى كخطوة استباقية لمشروع تحديث البيانات والأحوزة العمرانية حرصًا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تدقيق الكتل السكنية المقامة والتجمعات العمرانية لكافة القرى والعزب بنطاق المحافظة حرصا على مصالح المواطنين.

كما وجه " المحافظ " لمدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة الانتهاء من مشروع تدقيق الصحر العمرانى لمواقع التجمعات العمرانية بجميع قرى المحافظة وعددهم 497 قرية من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومديرية الزراعة والوحدات المحلية لحل مشاكل المواطنين فى تلك القرى.

وثمن " محافظ الدقهلية " دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة وفريق العمل بإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة على جهودهم المبذولة فى إنهاء مشروع تدقيق الحصر العمرانى لتلك المراكز.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقضاء على البناء العشوائى وغير المخطط من خلال تدقيق الحصر العمرانى لمواقع التجمعات العمرانية وتعديل المخططات الاستراتيجية والتفصيلية واعتماد مخططات جديده للسماح للمواطنين بالبناء بشكل منظم تزامنا مع الخطة الموضوعة لتطوير كافة المناطق العشوائية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وبالتنسيق والتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء مشروع تدقيق الحصر العمراني.