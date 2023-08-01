محافظ الإسكندرية يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، وتكليفات وزير التنمية المحلية فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة، وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن، خاصة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها مصر ودول العالم.

وأكد اللواء محمد الشريف، أنه تم تنفيذ خطة الدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، خاصة في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، وبكافة المباني الحكومية والمرافق التابعة لها، وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملاتها لمتابعة تنفيذ تخفيف الإنارة العامة بالمبانى الحكومية التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية وترشيد الكهرباء، وكذا فصل إنارة الإعلانات المضيئة داخل المحافظة وعلى جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات وفقاً للتوقيتات المعلنة.

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مكلفا بغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

وفيما يخص مواعيد انقطاع الكهرباء، قال اللواء محمد الشريف، إن محافظة الإسكندرية كانت سباقة في هذه التجربة، موضحا أنه تم الإعلان على موقع المحافظة "الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بموقع فيس بوك" عن جداول تفصيلية بوقت وأماكن انقطاع الكهرباء على نطاق المحافظة.

هذا وحث المحافظ المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، كما وجه بعدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن 25 درجة مئوية في جميع المباني الحكومية التابعة للدولة، واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة و داخل المشروعات الاستثمارية الجديدة التابعة للمحافظة وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت.