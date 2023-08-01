مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2023

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، عن منح جوائز الجامعة لعام 2023، وذلك على النحو التالي:

• جائزة الجامعة التقديرية (فى المجال الطبي): لكل من الدكتورة هالة مصطفى حمودة وكيل كلية الصيدلة، والدكتور محمد معتز خميس عبد الرازق رئيس قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان، والدكتورة عزة محمد بلال فرغلي الاستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة.

* جائزة الجامعة التقديرية (فى المجال العلمي): لكل من الدكتور إيهاب عيسى خضر الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور صبحي حسن سلام الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد خليفة الديك الأستاذ بكلية الزراعة.

* جائزة الجامعة التقديرية (فى المجال التربوي): للدكتورة تسبى رشاد لطفى عميد كلية التربية النوعية الاسبق.

• جائزة الجامعة للتميز العلمي (في المجال العلمي): لكل من الدكتور أحمد محمد الخطيب الاستاذ بكلية العلوم، والدكتورة كوثر سعد الجندي الاستاذ بكلية الزراعة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى (فى المجال الطبى): لكل من الدكتورة ريهام عبد الحليم ابو الوفا الاستاذ بكلية الطب، والدكتورة امنية مجدى عبده الاستاذ بكلية الطب، والدكتور عمرو أحمد بدرى المدرس بكلية الطب، والدكتورة إيمان عرفه حسن علي المدرس بكلية التمريض.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى (فى المجال العلمى): لكل من دكتور علاء الدين محمود عبد المجيد المدرس بكلية العلوم، والدكتور محمد صلاح أيوب الاستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتورة سمر سعد البليهى الاستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشحات عطيه المدرس بكلية العلوم.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمي (في المجالات الإنسانية والعلوم الإجتماعية): للدكتورة نيرمين إبراهيم اللبان الأستاذ المساعد بكلية الآداب.

** ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة لأوائل خريجى كليات الجامعة للعام الجامعى 2020/2021، ومنح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين فى البطولات الإفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات فى الألعاب الرياضية المختلفة.

** ومنح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش لعام 2023 بكليات ومعاهد الجامعة.

** كما وافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمى المتميز مع منح لقب "باحث جامعة الإسكندرية المتميز" فى تخصصه وذلك على النحو التالي:ـ

(فى مجال العلوم الطبية):

ـ الدكتورة إيمان السيد عبد الفتاح الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الطبية.

* (فى مجال العلوم الهندسية):

الدكتور صادق زكريا أبو النجا الاستاذ بكلية الهندسة

* (فى مجال العلوم الأساسية):

الدكتورة نبيلة السيد بدوى الأستاذ بكلية العلوم.

* (فى مجال العلوم التربوية):

الدكتورة هبة جمال عبد الحليم الاستاذ المساعد بكلية التربية النوعية.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمي:

(فى مجال العلوم الطبية) للدكتورة لمياء أحمد حسن هيكل المدرس بكلية الصيدلة.

( وفى مجال العلوم الأساسية):

الدكتور أحمد عبد الرحيم عبد المنعم الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث.