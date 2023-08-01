مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون صرح جديد يدخل المنظومة قريبًا.. صور

المنوفية - محمود شاكر

حالة من الفرحة الكبيرة سيطرت على الجميع بإدارة اشمون التعليمية بمحافظة المنوفية، عقب تشييد والانتهاء من تشطيب المبنى الجديد للإدارة التعليمية والمحاور للمبنى المتواجد حاليا بمدينة أشمون، في إطار التطوير والتنزيل للإدارات المختلفة بالإدارة التعليمية بأشمون ومن أجل أن يكون خدمات التعليم تحت سقف واحد ودون أي تقصير في تقديم الخدمة .

أجرت عدسات اليوم السابع جولة تفقدية داخل المبنى من الادوار المختلفة وما سيتضمنه من إدارات وماقتي وتوجيهات متنوعة، علاوة على تشطيب على أعلى مستوى في إطار التقديم لخدمة متميزة سواء لطلاب أو معلمين بإدارة أشمون التعليمية .

كما تم رصد التجهيز الكبير للمبنى الذى سيضم 9 شبابيك لخدمة المواطنين مع صالة كبيرة للانتظار وعدد خمسة طوابق مجهزة بشكل كامل لخدمة العملية التعليمية بمدينة أشمون، كما تم التزويد بخدمات الإنارة والتهوية وخدمات الانترنت وغيرها من الخدمات المتميزة .

وتعتبر إدارة أشمون التعليمية بعد هذا التعديل من أكثر الادارات التي تضم كل من يعمل بها في مبنى واحد بعد أن كانت الإدارات جميعها مبعثرة على العديد من المدارس والادارات المتفرقة والتى تعطى خدمات صعبة للمواطنين من صعوبة الانتقال من مكان إلى أخر .

مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (1)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (2)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (3)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (4)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (5)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (7)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (8)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (9)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (10)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (11)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (12)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (13)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (14)



مبنى الإدارة التعليمية الجديد بأشمون (15)