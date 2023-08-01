كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها على تنظيم جارتها الشمالية عرضا عسكريا في ذكرى الهدنة

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أعربت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، الإثنين، عن أسفها الشديد على العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقية هدنة الحرب الكورية الأسبوع الماضي، وحثت بيونغ يانغ على اختيار الطريق الصحيح للسلام.

وقال المتحدث باسم الوزارة كو بيونج-سام، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب): "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء التزام كوريا الشمالية بالتطوير النووي وموقف المواجهة بدلا من السعي إلى نزع السلاح النووي والسلام، على الرغم من الاحتفال هذا العام بالذكرى السبعين للهدنة".

وفي إشارة إلى أن كوريا الشمالية قد انخرطت في استفزازات عسكرية، بما في ذلك التهديدات الصاروخية، دعا كو بيونغ يانغ إلى تعليق تطويرها النووي والخروج لاختيار المسار الصحيح.

وبحسب (يونهاب)، يُنظَر إلى حدث الأسبوع الماضي على أنه محاولة واضحة من كوريا الشمالية لإظهار تضامنها مع بكين وموسكو اللتين دعمتا بيونغ يانغ خلال الصراع في حقبة الحرب الباردة، حيث تعمل سول وواشنطن وطوكيو على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي.

وعملت بيونغ يانغ مؤخرا على تكثيف تجارب الأسلحة، في الوقت الذي تكثف فيه سول وواشنطن جهودهما لتعزيز التزام الردع الأمريكي الموسع بتعبئة النطاق الكامل للقدرات الأمريكية العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حليفتها.