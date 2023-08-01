كل ما تريد معرفته عن التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة لتوسعات "ميدور"

كتبت - مروة الغول

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مشروعات توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالأسكندرية ،وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- تشمل مجمع التقطير الجوى والتفريغى.

2- مشروع معالجة السولار بالهيدروجين.

3- مشروع إنتاج الهيدروجين.

4- ووحدة معالجة المياه الحامضية ووحدة مياه التبريد.

5- أهمية مشروع التوسعات بميدور وما يترتب عليه من زيادة قدرة المصفاة وإنتاجها .

6- و حول موقف تقدم الأعمال فى مشروع التوسعات الذى يهدف لزيادة طاقة المصفاة حوالى 60%، يتم الإسراع بتنفيذ المشروع والتشغيل التجريبى لوحداته الإنتاجية تباعاً حتى اكتماله ، بتناغم كامل بين فريق عمل المشروع والذى استطاع ربط الوحدات الإنتاجية ذات التقنيات المتقدمة وتنفيذ الإنشاءات سواء فى المساحات الفارغة أو المساحات المتضمنة فى المصفاة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واستدامة عمل المصفاة .