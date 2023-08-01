اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:43 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر يوليو.. التفاصيل

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:12 م
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر يوليو.. التفاصيل قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات خلال شهر يوليو
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة المنيا مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

تضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافه ( 10 )كم وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميدانى والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

 

وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بدار حرس الحدود ونادى طلائع الأسطول للقوات البحرية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية.

 

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة.

 


الدفاع الشعبي

القوات المسلحه

الكفاح الشعبي

الجيش المصرى



الموضوعات المتعلقة

القوات البحرية تستقبل وفداً من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب

السبت، 29 يوليو 2023 02:57 م

زكى القاضى: العلاقات المصرية الخارجية فى عهد الرئيس السيسى ذات طبيعة خاصة

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:25 ص

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية.. فيديو

الخميس، 27 يوليو 2023 09:51 م

الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

الخميس، 27 يوليو 2023 09:50 م

وزير الإنتاج الحربى وقائد القيادة الاستراتيجية يتفقدان شركة المصاعد الكهربائية

الخميس، 27 يوليو 2023 09:14 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة