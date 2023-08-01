فينيسيا الإيطالية فى خطر بعد وضعها على قائمة المدن المهددة بالانقراض

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن مدينة فينيسيا وبحيرتها مهددة بالانقراض ، واعتبر مركز اليونسكو للتراث ومشاريع التجديد والتغير المناخى التهديدات الرئيسية للمدينة الإيطالية ، لأنها تلحق الضرر بهياكل المبانى والمناطق الحضرية ، وتهين هويتهم الثقافية والاجتماعية.

واكدت اليونسكو أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة الايطالية لحماية مدينة البندقية وبحيرتها "غير كافية" و "يجب توسيعها" ، التي ستقترح وضعها على قائمة التراث المهددة بالانقراض.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن البندقية "تواجه خطرًا وتهديدات مؤكدة لها آثار ضارة على خصائصها الجوهرية".

ولكل هذه الأسباب ، ستقترح لجنة التراث وضعه على قائمة الأماكن المهددة بالانقراض خلال اجتماع الجمعية العامة لليونسكو، الذي سيعقد في الرياض في الفترة من 15 إلى 25 سبتمبر.

وتقر المنظمة في تقريرها بأن إيطاليا قد حسنت إدارة السياحة والتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية لحماية النظام البيئي.

بالإضافة إلى ذلك ، تم إحراز تقدم في إنشاء حواجز ضد المد وفي توطيد الشواطئ والكثبان الساحلية واستخدمت "أحدث التقنيات" في التنبؤ بارتفاع منسوب المياه ، مع الحفاظ على حق النقض في الرحلات البحرية إلى المنافذ الأقرب للمركز.

ولكن هذه التطورات ليست كافية ، كما تشير المنظمة التي تدعو إلى مزيد من الدراسة المتعمقة للظواهر الطبيعية التي تؤثر على فينيسيا وتأثير تغير المناخ على المدينة ، وكذلك تداعيات نظام الحاجز ووصول سفن الرحلات البحرية للقنوات المجاورة.

من ناحية أخرى ، فإنه يتطلب "نموذجًا مستدامًا للسياحة" يقلل من "عدد الزوار المرتفع بشكل استثنائي" و "يحسن بشكل كبير نوعية حياة السكان".

كما يعتبر أن البناء المتوقع للمباني الشاهقة على مشارف المدينة قد يكون له تأثير بصري سلبي يضيف إلى الأخطار الأخرى التي تهدد مدينة فينيسيا ، المدرجة في قائمة التراث العالمي في عام 1987.

وأضافت أن هذه التهديدات يمكن أن تسبب "تغييرات لا رجعة فيها وفقدان كبير للأصالة التاريخية والأهمية الثقافية التي تشكل جزءًا من القيمة العالمية البارزة" للمدينة.

ومدينة فينيسيا ، التي تأسست في القرن الخامس وتحولت إلى قوة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​في القرن العاشر ، هي حاليًا واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم ، حيث يصل عدد السائحين الذين يقضون الليل فيها إلى 100 ألف سائح يوميًا ، بينما يبلغ عدد سكانها من حوالي 50000 نسمة ، يتم تخفيضها سنويًا.