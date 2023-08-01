"فنون جميلة" الإسكندرية تفتتح معرض مشروعات التخرج لطلاب التصوير

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية معرض مشروعات التخرج لطلاب قسم التصوير دفعة العام الجامعى 2022 / 2023 الدفعة 61 .

وبدأت بمناقشة لوحات أعمال الطالب يوسف منتصر ، رحمه الله ، و الذى قد أتم جزء كبير من أعمال مشروع التخرج قبل ان توافيه المنية و التقت بوالدته و أهليته و قدمت لهم العزاء و المواساة فى مصابهم الأليم و أثنت على أعماله و مستواه الفنى المتميز ، و أن العزاء فى التأكيد على وجوده حاضرا بأعماله المتميزة بين أقرانه و أن تكون أعماله أول الاعمال المعروضه .