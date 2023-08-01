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"فنون جميلة" الإسكندرية تفتتح معرض مشروعات التخرج لطلاب التصوير

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:59 م
"فنون جميلة" الإسكندرية تفتتح معرض مشروعات التخرج لطلاب التصوير جانب من الإفتتاح
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتحت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية معرض مشروعات التخرج لطلاب قسم التصوير دفعة العام الجامعى 2022 / 2023  الدفعة 61 .
 
وبدأت بمناقشة لوحات أعمال الطالب يوسف منتصر ، رحمه الله ،  و الذى قد أتم جزء كبير من أعمال مشروع التخرج قبل ان توافيه المنية و التقت بوالدته و أهليته و قدمت لهم العزاء و المواساة فى مصابهم الأليم و أثنت على أعماله و مستواه الفنى المتميز ، و أن العزاء فى التأكيد على وجوده حاضرا بأعماله المتميزة بين أقرانه و أن تكون أعماله أول الاعمال المعروضه .
 

واستعرضت أعمال الطلاب وأثنت عليهم وعلى تجاربهم المميزة فى كلا الشعبتين، التصوير العام، والتصوير الجدارى.

 

 

 
 
 


 

 


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