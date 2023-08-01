فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 الخميس المقبل

كتب محمود طه حسين

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس المقبل باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة تبدأ يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة 15 يومًا على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك استعدادا لبدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائجهم، ويمكن الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على الرابط التالى:

https://tazalom.emis.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة جاء فيها : "بوابة تظلمات الثانوية العامة.. انتظرونا قريبا، سيتم الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات، و يمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق نظام التظلمات يأتي في إطار حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملاً في الثانوية العامة 2023، كما تتضمن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ما يلى دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 و تقدر بـ 200 جنيه للمادة.

وأتاحة منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.

وملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

ثم تلقى رسالة بيوم وتاريخ التظلم ، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.

مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

و تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.

ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.