غادة شلبى: الترويج لمسار العائلة المقدسة لـ"الحج المسيحى" بالتعاون مع الفاتيكان

كتب محمد أسعد تصوير يونس الحسين

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بملف تطوير مسار العائلة المقدسة ووضعه ضمن برامج الحج المسيحي خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان له.

وأضافت غادة شلبي، خلال كلمتها خلال اجتماع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى مع الصحفيين المعنيين بتغطية الملف بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف غادة شلبي عن قرب افتتاح نقطتين جديدتين للمسار بعد تطويرها وتمهيد الطرق لها لتضاف للنقاط الـ6 التي تم افتتاحها بالفعل، مشيرة إلى أن بابا الفاتيكان بارك المسار باعتباره أحد مسارات الحج المسيحي، ويتم التواصل لوضع خطط وبرامج ترويجية له بمختلف الأسواق المصدرة للسياحة في مصر.

أشارت نائبة وزير السياحة والآثار إلى أن مسار العائلة المقدسة مكمل للتجارب السياحية المختلفة التي تتمتع بها مصر وهي ضمن السياحة الروحانية، مشيرة إلى أن شركات كثيرة بدأت في الحصول على تصاريح تنفيذ الرحلات السياحية للمسار.