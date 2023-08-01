علامات مبكرة لحمى الضنك.. وهذه طرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

تزايدت حالات الإصابة بحمى الضنك فى عدة دول حول العالم، وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل بشكل أساسي عن طريق بعوضة الزاعجة، ويعد الاكتشاف المبكر لحمى الضنك أمرًا بالغ الأهمية للإدارة الفعالة والعلاج بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

العلامات والأعراض المبكرة لحمى الضنك الحمى الشديدة المفاجئة والصداع الشديد وآلام خلف العين وآلام المفاصل والعضلات والغثيان والقيء والطفح الجلدي والنزيف الخفيف والإرهاق.

أحد أبرز أعراض حمى الضنك هو الظهور المفاجئ للحمى الشديدة ، وغالبًا ما تصل إلى (40 درجة مئوية) أو أعلى".

صداع حمى الضنك المصاحب له يشبه الانزعاج خلف العينين

الصداع المرتبط بحمى الضنك هو شعور بعدم الراحة خلف العينين

يعاني مرضى حمى الضنك من صداع شديد يشبه الألم وعدم الراحة في العينين، خاصة عند تحريكهما

حمى تكسير العظام الألم يتركز عادة خلف العينين وهذه علامة شائعة على الإصابة يجب على الناس توخي الحذر بشأنها. غالبًا ما يطلق على حمى الضنك اسم "حمى تكسير العظام" بسبب الألم الهائل فى العضلات وآلام المفاصل، وهذا مرتبط بالغثيان والقىء وعدم الارتياح في المعدة. علامات أخرى لحمى الضنك يجب ملاحظة العلامات الأخرى للعدوى مثل الطفح الجلدي الخفيف، والنزيف الخفيف من الأنف أو اللثة، والتعب الشديد والضعف الذي يؤثر على الأنشطة اليومية. يجب ملاحظة العلامات الأخرى للعدوى مثل الطفح الجلدي الخفيف، والنزيف الخفيف من الأنف أو اللثة، والتعب الشديد والضعف الذي يؤثر على الأنشطة اليومية.

من المهم أن تتذكر أن الأعراض المذكورة أعلاه يمكن أن ترتبط بأمراض أخرى مختلفة أيضًا، إذا كنت أنت أو أى شخص تعرفه يعاني من هذه الأعراض، فمن الضرورى التماس العناية الطبية على الفور، خاصة فى المناطق التى تنتشر فيها حمى الضنك، التشخيص المبكر والإدارة المناسبة يمكن أن تمنع المضاعفات وتساعد في التعافي بشكل أسرع.

بعض الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها استخدام طارد الحشرات إذا كان مكانك مليئًا بالبعوض أو إذا كانت هناك أى حالات إصابة بحمى الضنك بالقرب منك، فاتبع طرق مكافحة البعوض.

لا تدع الماء داخل الإطارات أو الأوانى أو أحواض الطيور أو أواني الزهور أو حاويات القمامة.