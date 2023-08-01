كتبت إيناس البنا

يمكن أن يسبب الطقس الرطب والرياح الموسمية وحبوب اللقاح وعث الغبار السعال الجاف، ووفقًا لدراسة أجرتها المجلة الدولية لعلم الصيدلة الأساسية والسريرية حسب موقع onlymyhealth فإن هناك علاجات منزلية لتخفيف السعال الموسمى والجاف نستعرضها فى التقرير التالى.

علاجات منزلية لعلاج السعال الجاف

العسل والزنجبيل

يوفر مزيج العسل والزنجبيل علاجًا فعالاً محتملاً مع آثار جانبية أقل للسعال المنتج.

تم استخدام العسل والزنجبيل منذ أجيال للتخفيف من السعال وتسكين التهاب الحلق، حيث تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تقليل التهيج، بينما توفر التأثيرات المهدئة والمضادة للبكتيريا للعسل الراحة من السعال الجاف، تحضير الخليط عن طريق غلي الزنجبيل المسحوق في الماء ، يصفى السائل ويضاف ملعقة من العسل. ارتشف هذا العلاج الدافئ لتخفيف أعراض السعال.

الريحان

الريحان علاج ممتاز لمشاكل الجهاز التنفسي، بما في ذلك السعال الجاف، امضغ القليل من أوراق الريحان الطازجة أو اغليها فى الماء مع الزنجبيل المسحوق، صفي المزيج واستهلك السائل الدافئ مع العسل للحصول على فوائد إضافية.

حليب الكركم

الكركم من التوابل القوية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والعلاج، عندما يقترن بالحليب الدافئ، يصبح إكسيرا ذهبيا لتسكين السعال. أضف قليلًا من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ واشربه قبل النوم لتهدئة حلقك وتعزيز النوم المريح.

عرق السوس

يعتبر جذر عرق السوس ملطفًا طبيعيًا، مما يعني أنه يشكل طبقة واقية على الحلق، ما يقلل من التهيج والجفاف، اغلى بضع قطع من جذر عرق السوس في الماء ، ثم صفي السائل واشربه للتخفيف من السعال الجاف.

ليمون وعسل

مزيج الليمون والعسل ليس فقط منعشًا لكنه فعال أيضًا في توفير الراحة من السعال الجاف، امزج ملعقة كبيرة من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون وتناوله عدة مرات في اليوم لتهدئة التهاب الحلق.

الغرغرة بالمياه المالحة

تعتبر الغرغرة بالمياه المالحة من أبسط العلاجات وأكثرها فعالية للسعال الجاف، امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في ماء دافئ وتغرغر به لبضع ثوان، هذا يساعد فى الحد من التهاب الحلق ويوفر الراحة من السعال الجاف.