طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون عصا ذكية للمكفوفين تساعدهم على السير دون خوف.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تتميز كلية الهندسة جامعة الزقازيق، بأنها صاحبة تاريخ مشرف عريق فى مجال البحث العلمى وخاصة فى مشاريع التخرج لطلابها، حيث عزم مجموعة من طلاب قسم الإلكترونيات والاتصالات بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق على تصميم عصا ذكية للمكفوفين مع نظام تحديد المواقع العالمى" ليتم تنفيذها كمشروع لتخرجهم.

وقالت الدكتورة "مى فؤاد أحمد" مدرس بقسم الاتصالات والالكترونيات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، أن الدافع الإنسانى هو الذى دفع مجموعة من طلاب قسم الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة، على تصميم" عصا ذكية للمكفوفين مع نظام تحديد المواقع العالمى" حيث تولد لديهم الفكرة كمشروع تخرج بعد قراءة أحد الأبحاث المنشورة بإحدى المجلات، عن وصول عدد المكفوفين فى مصر إلى مليون و800 ألف شخص يعانون من الإعاقة البصرية، ومن هنا جاءت فكرة تنفيذ هذا المشروع لما سيعود به من عائد وفائدة على أصحاب هذه الإعاقة وسوف تمنحهم هذه العصا استقلالية فى الحركة بالإضافة لاستمرارية معرفة موقعهم وعدم القلق على أماكن تواجدهم.

شارك فى تصميم المشروع كل من الطلاب " نهال محسن عادل السيد غنام "و سميحة على عبدالهادى " و"عائشة على على " ونورهان عبد اللطيف عبد المعطى" و" محمد عبد العظيم، و" يحيى عيد سليمان" و" محمد أحمد الشبراوى" تحت متابعة وتوجيهات الدكتورة " مى فؤاد أحمد" مدرس بقسم الاتصالات والالكترونيات، وبإشراف الدكتور" عبد الحميد شعلان" استاذ متفرغ بالقسم.

وقال عدد من الطلاب المشاركين فى المشروع، أن العين هى عضو فى الجهاز البصرى يمكنها اكتشاف جميع التغييرات فى البيئة المحيطة، ويواجه الأشخاص المعاقون بصريًا صعوبة فى التفاعل والشعور ببيئتهم، تمثل الحركة الجسدية تحديًا للأشخاص المعاقين بصريًا، لأنه قد يكون من الصعب التمييز بين مكانه وكيفية الوصول إلى حيث يريد الذهاب من مكان إلى آخر؛ ومن المعروف أن المكفوفون وضعاف البصر يعانون من صعوبات أثناء التنقل من مكان إلى آخر، وهذا يؤدى إلى الشعور بعدم الاستقلالية. كما أنهم يواجهون العديد من العقبات والعقبات التى تقف فى طريقهم، مثل الاصطدام بالأشياء، أو التعثر والسقوط، أو عبور الطريق وسط السيارات.

وتابع الطلاب، أن العديد من المكفوفين يستخدمون العصا البيضاء التقليدية لمساعدتهم على التنقل، إلا أنها لا تجعلهم يعتمدون على أنفسهم فى الوصول إلى وجهتهم، وقد لا يكون مفيدًا أحيانًا فى تجنب العوائق لأنه يكتشف وجود العائق بعد الوصول إليه ومن هنا جاءت فكرة ابتكار عصا ذكية تساعدهم على التنقل باستقلالية، فقاموا بتصميم وتطوير عصا ذكية لمساعدة المكفوفين وتوفير مسار واضح لهم، يتكون النظام من ثلاث مستشعرات فوق صوتية مثبتة داخل صندوق تم تثبيته على العصا، بينما يحرك المستخدم العصا، يحاول المستشعر بالموجات فوق الصوتية مع Arduino mega المثبت على العصا اكتشاف العائق إذا كان موجودًا فى المسار بالإضافة إلى مسجل صوتى تم ربطه بالمستشعر ومع Arduino mega فى حالة اكتشاف العائق فى أى اتجاه يتم تشغيل رسالة صوتية تنبه الكفيف اين يتواجد العائق واختيار مسار جديد خالى من العوائق بهذه الطريقة يمكن للفرد أن يمشى بلا خوف، مع تم استخدام نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) الهدف منه تحديد موقع مستخدم العصا وتم ربط النظام بوحدة (ESP) التى تعمل على الاتصال بالإنترنت باستمرار وتم ربطهما بتطبيق(Blynk) على جهاز المحمول يعمل على ارسال بريد الكترونى يحتوى على موقع الشخص الكفيف ويتم إرساله للشخص المسؤول عنه.



































