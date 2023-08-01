ضبط "هيروين" و"شابو" فى حملات أمنية بالبدرشين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط هيروين وشابو في حملات أمنية بالبدرشين، حيث نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إدعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) انتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1 /3 /2023 حتى 27 /7 /2023، أسفرت جهودها عن ضبط 169 قضية "مواد مخدرة" بإجمالى 189 متهما، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 37,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو"– عدد 2887 قرص مخدر).. وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.