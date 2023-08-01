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ضبط طباخ لشروعه فى قتل كلب بالاعتداء عليه بسكين فى العجوزة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:19 ص
ضبط طباخ لشروعه فى قتل كلب بالاعتداء عليه بسكين فى العجوزة كلب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شرع طباخ فى قتل كلب بالاعتداء عليه بسكين فى أحد الشوارع بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تقدم أحد العاملين بمؤسسة لحمابطية الحيوان ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، أفاد فيه برصد مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لشخص يعتدى على كلب بسكين فى الشارع، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. 

بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المتهم يعمل طباخ بمطعم، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب تواجد الكلب بصفة دائمة أمام المطعم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

 

 


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