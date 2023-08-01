اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:24 م
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فى فاميه السيارات

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:40 م
ضبط المتهمين بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فى فاميه السيارات أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يقوم بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فـى إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤيــة.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرات الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك الشركة "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" وإثنين من العاملين).. وبحوزتهم (10قطع فامية إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه- 27 رول فامية مختلفة الأحجام- 25 قطعة فامية - 14 ضفيرة كهربائية -7 مفتاح فصل كهربائى).. وبمواجهتم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 
 

ريموت

فامية

الداخلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة