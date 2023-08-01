صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الخدمات المالية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1%، يليه قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، وقفز قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.187 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.34%، والعرب على 6.39%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 250 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 229.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7332 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1351 نقطة.