وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - حسبما نقلت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء، أن غسل الكعبة المشرفة مناسبة إسلامية وسنة نبوية تهتم بها المملكة منذ تأسيسها.

وكانت إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام قد أعلنت - في وقت سابق - جاهزيتها لغسل الكعبة عبر توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة لتطيب الكعبة المشرفة.