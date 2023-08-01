زملاء عاملين يكشفون ملابسات مصرعهما في المنطقة الجبلية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال زملاء عاملين لقيا مصرعهما في البدرشين، وذكروا أن العاملين سقط عليهما حجر كبير أثناء تقطيع الحجارة من جبل، وحاولوا إنقاذهما بنقلهما إلى المستشفى، إلا أنهما فارقا الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال المشرف على العمال، ولم يشتبه في وقوع الحادث جنائيا، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في وفاة العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين بالمنطقة الجبلية في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاملين أثناء أداء عملهما، سقط حجر كلير عليهما، مما أسفر عن مصرعهما، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.