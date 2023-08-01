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بسلطنة عمان..

زاهى حواس يحصل على جائزة الريادة فى الآثار بالمنتدى العربى للسياحة والتراث

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:32 ص
زاهى حواس يحصل على جائزة الريادة فى الآثار بالمنتدى العربى للسياحة والتراث زاهى حواس يتسلم الجائزة
كتب محمد أسعد

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حصل عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" علي جائزة الريادة في الآثار وذلك في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 7/31 إلى 8/1 بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة من عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياحة ورجال الآثار العرب.
 
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
 
وتحدث "حواس" في ندوة حوارية عن أهمية السياحة في الدول العربية، ومستقبل السياحة في مصر، مؤكدًا أن الدول العربية بها تراث وآثار هامة جدا.
وأوضح "حواس" أن المتحف المصرى الكبير أهم مشروع ثقافى في القرن ال21، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته فى بناء هذا المتحف.
 
وتحدث عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة والأقصر وهرم خوفو.

زاهي حواس

الآثار المصرية

سقارة



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