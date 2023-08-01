وقال نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - إن إجراء خفض الصادرات النفطية تم اتخاذه في إطار الجهود المبذولة لضمان التوازن في سوق النفط.

وأضاف نوفاك أن شركات النفط الروسية ستقرر بنفسها ما إذا كانت ستخفض الإنتاج أو التصدير، لكن بشكل عام، تتمثل مهمة روسيا في خفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

من جهته، أوضح وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أن روسيا بدأت في يوليو الماضي بخفض حجم صادرات النفط كجزء من الالتزامات الطوعية، وتعتزم الوفاء بذلك بالكامل في أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن روسيا بدأت في مارس خفضًا طوعيًا في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا من متوسط ​​فبراير، وتم تمديد فترة سريان هذا التخفيض عدة مرات، أولًا حتى شهر يونيو شاملًا، ثم حتى نهاية العام، وبعد اجتماع "أوبك+"، الذي عُقِد في 4 يونيو الماضي في فيينا، تم تمديد قرار خفض الإنتاج طواعية حتى نهاية عام 2024.