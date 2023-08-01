رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم للتهنئة

كتب أحمد إسماعيل

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى، السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم في حضور القاضى خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والاعلام وذلك لتقديم التهنئة علي توليه منصبه الجديد.

كما استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضى عرفة دريع - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة جنوب سيناء ومجلس إدارة النادى بكامل تشكيله وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

ويذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.