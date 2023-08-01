اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:50 م
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم للتهنئة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 04:23 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم للتهنئة رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى، السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم في حضور القاضى خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والاعلام وذلك لتقديم التهنئة علي توليه منصبه الجديد.

 

كما استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضى عرفة دريع - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة جنوب سيناء ومجلس إدارة النادى بكامل تشكيله وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.

 

ويذكر أن القاضى حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.


محكمة النقض

رئيس مجلس القضاء الأعلى

نادى قضاة جنوب سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة