رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية لبحث التعاون

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية برئاسة الدكتور توماس ارشيبالد المدير التنفيذى لمركز التعليم والتطوير والبحث الدولى لمناقشة سبل التعاون الأكاديمى البحثى بين الجانبين فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة.

وذلك بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور ياسر فؤاد عميد كلية الحاسبات وعلوم البيانات، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية والدكتور سامح شحاتة والدكتورة بشرى سالم مسئولى مكتب العلاقات الدولية والدكتورة غادة الخياط رئيس مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، بمقر الجامعة بالشاطبى.

وفى كلمته بهذه المناسبة أكد الدكتور قنصوه حرص جامعة الإسكندرية على استمرار التعاون مع جامعة فرجينياتك فى مجالات التعليم والبحث العلمى، لافتًا إلى إمكانية التكامل بين مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية ونظيره بجامعة فرجينياتك فى مجال تقنية الأغشية لمعالجة المياه membrane technology والتعاون فى المشروعات المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات تغير المناخ بالإضافة إلى التعاون فى ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنية على المعرفة بين المجتمع الاكاديمى والصناعة لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وأشار إلى توجه جامعة الإسكندرية الدولية لإنشاء أفرع دولية فى برج العرب بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأعرب الدكتور ارشيبالد عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وحرصه على تطوير هذا التعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.